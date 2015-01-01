В Горловке боевики и российские "спецы" готовят вооруженную провокацию для картинки росТВ

Террористы хотят обвинить силы АТО в обстреле жилых зданий.
Об этом пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщает на странице в Facebook.
Как стало известно украинской разведке, в Горловке специалисты Центра информационно-психологического противоборства Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ проводят свою спецоперацию.
В спецоперации задействованы военнослужащие 3-й "отдельной мотострелковой бригады" 1 АК ДНР, которые с привлечением местных жителей готовят материалы о якобы "обстрелах" силами АТО жилых зданий для дальнейшего распространения российскими СМИ.
Ранее "Главред" сообщал, что 8 января командир отделения 3-го стрелкового батальона 11-го полка ДНР Валерий Рыбаков расстрелял из крупнокалиберного пулемета подчиненного за отказ выполнить приказ.