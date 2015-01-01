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В Горловке боевики и российские "спецы" готовят вооруженную провокацию для картинки росТВ

Сегодня, 13:15

Террористы хотят обвинить силы АТО в обстреле жилых зданий.

ДНР, Донецк, боевики, самоходка, Гвоздика
САУ "Гвоздика" боевиков Reuters
В оккупированной боевиками Горловке Донецкой области российское командование пытается проводить целенаправленные информационные мероприятия для целью дискредитации сил АТО.

Об этом пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщает на странице в Facebook.

Как стало известно украинской разведке, в Горловке специалисты Центра информационно-психологического противоборства Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ проводят свою спецоперацию.

В спецоперации задействованы военнослужащие 3-й "отдельной мотострелковой бригады" 1 АК ДНР, которые с привлечением местных жителей готовят материалы о якобы "обстрелах" силами АТО жилых зданий для дальнейшего распространения российскими СМИ.

Ранее "Главред" сообщал, что 8 января командир отделения 3-го стрелкового батальона 11-го полка ДНР Валерий Рыбаков расстрелял из крупнокалиберного пулемета подчиненного за отказ выполнить приказ.

 

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ГУР, разведка, провокация, боевики, пропаганда, Горловка, обстрел
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