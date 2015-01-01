В Горловке боевики нервничают — гонят на Светлодарскую дугу пехоту и бронетехнику

Рота боевиков выдвинулась на правый фланг усиливать позиции, сообщает Тымчук.

Боевики ДНР, иллюстрация Reuters

и российские военные резкое увеличили количество огневых средств оккупантов на переднем крае на ряде участков (прежде всего это касается крупнокалиберных пулемётов и станковых гранатомётов). Такая ситуация фиксируется в районе Донецкого аэропорта, юго-западнее Горловки (участок Васильевка — Широкая Балка), в Петровском районе Донецка и на участке севернее Саханки (район Коминтерново — Октябрь).

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, оккупанты постепенно перегруппировывают свои подразделения в районе Гурты — Байрак в восточной части Горловки. Восточнее жд станции Сухой Яр отмечается активное движение автотранспорта и бронетехники противника: на северо-восточной окраине Байрака — до 10 крытых грузовиков с живой силой, снаряжением, боеприпасами, у двоих прицепом автоматические минометы типа 2Б9.

На Байраке фиксировалось до усиленного взвода на БМП-2 и МТ-ЛБ (всего 4 единицы) в направлении на Гурты; севернее Гуртов вдоль железной дороги в придорожной посадке — не менее пяти БМП-2.

Есть основания предполагать, что резервная тактическая группа 3-й "отдельной мотострелковой" бригады оккупантов численностью до усиленной роты выдвинулась на правый фланг усиливать участок вплоть до Молочного (приписанный к Горловке поселок на юго-западном фасе Светлодарской дуги), добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, ранее "Главред" сообщал, что боевики не смирились с потерей опорников, гонят в Дебальцево пехоту, бронетехнику и самоходки.