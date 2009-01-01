В Горловке и Дебальцево охранка ловит дезертиров, а в "армию ДНР" призвали десятки зэков

МГБ расследует множественные случаи неприбытия боевиков в часть
Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.
По данным военного эксперта, в одной из последних партий "кандидатов на службу", прибывших в Донецк, находилось 28 осужденных из Горловки.
В то же время, после повышения степени боеготовности в частях 1-го "армейского корпуса", контрразведка МГБ ДНР начала расследование по множественным случаям неприбытия боевиков в расположение части (подозрение на дезертирство).
Наибольшее количество таких случаев зафиксировано в 3-й (Горловка) и 7-й (Брянка и Дебальцево) "отдельных мотострелковых бригадах", добавил координатор "Информсопротивления".
Ранее "Главред" сообщал о разборках в бандах ДНР, там бывшие зэки враждуют с милиционерами-предателями.