В Горловке и Дебальцево охранка ловит дезертиров, а в "армию ДНР" призвали десятки зэков

МГБ расследует множественные случаи неприбытия боевиков в часть

Заключенные, иллюстрация zn.ua

После тяжелых потерь под Авдеевкой, впродолжают активно набирать осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях на оккупированной территории Донецкой области.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в одной из последних партий "кандидатов на службу", прибывших в Донецк, находилось 28 осужденных из Горловки.

В то же время, после повышения степени боеготовности в частях 1-го "армейского корпуса", контрразведка МГБ ДНР начала расследование по множественным случаям неприбытия боевиков в расположение части (подозрение на дезертирство).

Наибольшее количество таких случаев зафиксировано в 3-й (Горловка) и 7-й (Брянка и Дебальцево) "отдельных мотострелковых бригадах", добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал о разборках в бандах ДНР, там бывшие зэки враждуют с милиционерами-предателями.