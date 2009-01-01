В Госдепе опубликовали список санкционных российских компаний

В списке есть шесть разведывательных организаций и ведомств.

Опубликован список санкционных компаний РФ politeka.net

Опубликован список из более 30 российских компаний и ведомств, сотрудничество с которыми может грозить санкциями юридическим и физическим лицам.

Об этом идет речь в сообщении на сайте Госдепартамента США.

В список вошли 33 предприятия. Среди них: концерн "Калашников", "Ижмаш", "Туполев", "Алмаз-Антей", "Рособоронэкспорт", "Ростех", "МиГ", "Сухой", "Адмиралтейские верфи", "Ижевский механический завод", "Оборонпром", "Уралвагонзвавод", "Вертолеты России", "Объединенная авиастроительная корпорация", "Объединенная судостроительная корпорация" и другие.

В списке также шесть разведывательных организаций и ведомств. Среди них - Служба внешней разведки (СВР), Главное управление Генштаба Вооруженных сил России (бывшее ГРУ), Федеральная служба безопасности (ФСБ), компании "Специальный технологический центр" и "Цифровое оружие и защита" (ЦОР) и автономная некоммерческая организация "Профессиональное объединение конструкторов систем информатики" (АНО "ПО КСИ").

Большинство из фигурантов данного списка - 29 наименований - уже находятся под санкциями США, введенными еще при администрации Барака Обамы.

Список не окончательный, в ближайшее время там появятся и физлица, в том числе, которые, по мнению Госдепа, причастны к деятельности российской разведки.

Напомним, ранее экс-посол США объяснил, почему санкции против России — это надолго.