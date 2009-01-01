Сегодня, 17:13 RSS

В Госдепе рассказали о помощи, которую Пентагон предоставил ВСУ

Сегодня, 16:58

Министры обороны не приезжают "с пустыми руками", заявил специальный представитель Госдепартамента США.

Мэттис
Джеймс Мэттис УНИАН
Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что министр обороны США Джеймс Мэттис в ходе своего визита в Украину 23-24 августа привез военное оборудование для Вооруженных сил Украины.

Об этом он сказал он в интервью телеканалу "Прямий", пишет ZN.UA.

"Я согласен с тем, что министры обороны не приезжают "с пустыми руками". Министр обороны (Мэттис ) привез определенное оборонное оборудование для украинской армии", — сказал он.

"Восстановление суверенитета Украины должно происходить через системы безопасности в Украине, в Киеве сейчас должны говорить о том, как должны жить люди, которые находятся на востоке Украины, сейчас это очень драматичная история", — добавил спецпредставитель США.

Подробнее читайте в материале "Главреда" "Глава Пентагона в Киеве: чего ожидать Украине?".

Теги:  
Мэттис, Волкер, США, Украина, ВСУ, помощь
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...