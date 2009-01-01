В Госдепе рассказали о помощи, которую Пентагон предоставил ВСУ

Министры обороны не приезжают "с пустыми руками", заявил специальный представитель Госдепартамента США.
Об этом он сказал он в интервью телеканалу "Прямий", пишет ZN.UA.
"Я согласен с тем, что министры обороны не приезжают "с пустыми руками". Министр обороны (Мэттис ) привез определенное оборонное оборудование для украинской армии", — сказал он.
"Восстановление суверенитета Украины должно происходить через системы безопасности в Украине, в Киеве сейчас должны говорить о том, как должны жить люди, которые находятся на востоке Украины, сейчас это очень драматичная история", — добавил спецпредставитель США.
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