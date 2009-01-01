В Госдепе США одобрили поставки Грузии оружия, которое необходимо Украине

В Штатах считают, что передача оружия может укрепить внешнюю политику и нацбезопасность страны.

Конгресс США может выступить против поставок Javelin Грузии wikimedia.org

В США Государственный департамент одобрил поставки Грузии противотанковых ракетных комплексов Javelin, которые необходимы Украине , на общую сумму в 75 млн долларов, пишет Укринформ со ссылкой на пресс-релиз Управления американского министерства обороны по вопросам военного сотрудничества и безопасности.

В документе говорится, что грузинские власти ранее выразили желание приобрести, в частности, 410 ракет для таких комплексов, 72 блока прицельно-пускового оборудования и десять учебных ПТРК.

"… американские военные готовы оказать услуги по техническому обслуживанию этих ПТРК и их транспортировке. Эта предполагаемая поставка укрепит внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов за счет усиления безопасности Грузии", — отметили в минобороны.

В ведомстве считают, что продажа и поддержка вооружения не изменит военный баланс сил в регионе в целом. "… данное сообщение не означает завершения сделки. Против поставки также имеет право выступить Конгресс США", — подчеркивается в документе.

Ранее западные СМИ писали, что в Совете национальной безопасности США рекомендуют президенту Дональду Трампу выделить грант на сумму 47 млн долларов для покупки американского оружия Украиной.