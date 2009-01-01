В Госдепе США одобрили поставки Грузии оружия, которое необходимо Украине

В Штатах считают, что передача оружия может укрепить внешнюю политику и нацбезопасность страны.
В документе говорится, что грузинские власти ранее выразили желание приобрести, в частности, 410 ракет для таких комплексов, 72 блока прицельно-пускового оборудования и десять учебных ПТРК.
"… американские военные готовы оказать услуги по техническому обслуживанию этих ПТРК и их транспортировке. Эта предполагаемая поставка укрепит внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов за счет усиления безопасности Грузии", — отметили в минобороны.
В ведомстве считают, что продажа и поддержка вооружения не изменит военный баланс сил в регионе в целом. "… данное сообщение не означает завершения сделки. Против поставки также имеет право выступить Конгресс США", — подчеркивается в документе.
Ранее западные СМИ писали, что в Совете национальной безопасности США рекомендуют президенту Дональду Трампу выделить грант на сумму 47 млн долларов для покупки американского оружия Украиной.