В Госдепе США заявили о сохранении санкций против России

По словам Тонера, Тиллерсон и Климкин обсудили реформы в Украине и выполнение минских соглашений.

В США заявили о сохранении санкций против РФ lratvakan.com

Соединенные Штаты Америки намерены сохранять санкции против России до полного выполнения Минских соглашений.

Об этом по итогам встречи госсекретаря США Рекса Тиллерсона с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным заявил пресс-секретарь Госдепа Марк Тонер, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По словам Тонера, Тиллерсон и Климкин обсудили реформы в Украине и выполнение минских соглашений.

"США заявили о приверженности к тому, чтобы все стороны выполняли минские соглашения, в том числе и Россия… Я могу сказать, что санкции будут сохранены, пока Россия не выполнит минские соглашения по отношению к восточной Украине…и Крыму", — отметил Тонер.

Напомним, ранее дипломат объяснил, почему нужны новые санкции против РФ.