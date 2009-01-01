В Госдепе США заявили о сохранении санкций против России

По словам Тонера, Тиллерсон и Климкин обсудили реформы в Украине и выполнение минских соглашений.
Об этом по итогам встречи госсекретаря США Рекса Тиллерсона с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным заявил пресс-секретарь Госдепа Марк Тонер, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По словам Тонера, Тиллерсон и Климкин обсудили реформы в Украине и выполнение минских соглашений.
"США заявили о приверженности к тому, чтобы все стороны выполняли минские соглашения, в том числе и Россия… Я могу сказать, что санкции будут сохранены, пока Россия не выполнит минские соглашения по отношению к восточной Украине…и Крыму", — отметил Тонер.
Напомним, ранее дипломат объяснил, почему нужны новые санкции против РФ.