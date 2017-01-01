В Госдуме решили, что Украина готовит атаку дронов на Крым

Самолеты ВМС США будут указывать украинским военным цели в Крыму, заявили в Госдуме РФ.

В РФ боятся атаки украинских дронов УНИАН

Атака "будет объявлена как акция крымско-татарского сопротивления", заявил так называемый "депутат Госдумы от Крыма" Руслан Бальбек в комментарии РБК.

По словам Бальбека, разведывательные самолеты ВМС США будут указывать украинским военным цели в Крыму.

"Ничто не должно нам мешать включать на своей территории станции радиоэлектронной борьбы и подавления — мы должны украинским коллегам устроить "испорченный телефон", —сказал Бальбек и добавил, что эту информацию ему сообщили "крымские татары, живущие в Украине".

Напомним, ранее сообщалось, что Российская Федерация развернет в аннексированном Крыму системы С-400 для "защиты от воздушных угроз со стороны Украины".