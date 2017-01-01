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В Госдуме решили, что Украина готовит атаку дронов на Крым

Сегодня, 15:21

Самолеты ВМС США будут указывать украинским военным цели в Крыму, заявили в Госдуме РФ.

Горлица, БПЛА, беспилотник, Антонов
В РФ боятся атаки украинских дронов УНИАН
В Госдуме России заявили, что украинские спецслужбы якобы хотят провести "атаку дронов" на Крым, подобную атаки, произошедшей в ночь на 6 января на авиабазе Хмеймим в Сирии.

Атака "будет объявлена как акция крымско-татарского сопротивления", заявил так называемый "депутат Госдумы от Крыма" Руслан Бальбек в комментарии РБК.

По словам Бальбека, разведывательные самолеты ВМС США будут указывать украинским военным цели в Крыму.

"Ничто не должно нам мешать включать на своей территории станции радиоэлектронной борьбы и подавления — мы должны украинским коллегам устроить "испорченный телефон", —сказал Бальбек и добавил, что эту информацию ему сообщили "крымские татары, живущие в Украине".

Напомним, ранее сообщалось, что Российская Федерация развернет в аннексированном Крыму системы С-400 для "защиты от воздушных угроз со стороны Украины".
Теги:  
Россия, Украина, Крым, Госдума, Бальбек
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