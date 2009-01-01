В Госдуме РФ крымский депутат-предатель сколачивает "группу поддержки" ЛДНР

Козенко раньше состоял во фракции "За Януковича!" и партию "Русский блок".

Госдума РФ fedpress.ru

принимаются меры по политической поддержке террористических организаций "ДНР/ЛНР".

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, активизировал деятельность по созданию "депутатской группы по связям с ДНР и ЛНР" "депутат" Госдумы РФ Андрей Козенко. В настоящее время он пытается вовлечь в данную группу "депутатов" из Крыма, фракции ЛДПР и Компарии.

Козенко избран в Госдуму по 19-му одномандатному округу от оккупированного Крыма. Ранее, будучи депутатом Верховной Совета АРК, входил во фракцию "За Януковича!" и партию "Русский блок", в настоящее время входит в состав "комитета общественной поддержки жителей Юго-Востока Украины" при российском Совете Федерации, также является "официальным представителем общественного движения "Донецкая Республика" в Крыму, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, месяцем ранее в Госдуме заявили о намерениивернуть"потерянные земли" Украины и Казахстана.