Затулин заявил, что в Украине будет раскол, если если Москве не удастся провести досрочные выборы Рады или президента.

korupciya.com В Госдуме Российской Федерации угрожают расколом Украины в конце 2017 года— если Москве не удастся провести досрочные выборы Верховной Рады или президента.

Об этом первый заместитель председателя Госдумы по делам СНГ, директор Института стран СНГ Константин Затулин, пишет Левый берег.

"Вот сейчас хочу вам сказать: если в следующем году не найдется поводов-возможностей сбросить хотя бы какой-нибудь балласт, в лице Верховной Рады — президента, то к концу года возникнет вопрос не то, что надо менять власть одного на другого, а вопрос, который назревает и звучит так: "Украина была, есть — но может не быть". Вообще в принципе. Как целостного государства. Потому что люди разочаровываются в этом эксперименте, который длится с 1991 года и ни к чему хорошему не привел на данный момент", — заявил Затулин.

По его словам, в 2014 году "вполне возможна была ситуация, когда она (Украина — ред.) могла состоять из республик — она была на "мази", была близка, но она не состоялась и этот факт надо признать".

Напомним, экс-президент Леонид Кравчук предупредил: захватить Украину не так-то просто, а если Кремль вздумает — это будет конец РФ.