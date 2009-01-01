В Госпогранслужбе обвинили Россию: усложнила для украинцев пересечение границы

Вчера в РФ не пустили более 80 граждан Украины, отметил Слободян.

Граница, иллюстрация

опять неофициально ужесточила режим пересечения границы для граждан Украины.

Об этом помощник председателя украинской Госпогранслужбы — пресс-секретарь Олег Слободян написал на своей странице в Facebook.

В то же время он уточнил, что 12 января из Сумской области в Россию не пустили десятки наших соотечественников.

"… на пункте пропуска "Троебортное" РФ (напротив "Бачевска") российские пограничники не пропустили 81 гражданина Украины", — написал чиновник.

По словам украинцев, причиной для отказа стало якобы "отсутствие надлежащего денежного обеспечения". "… официальные отказы в пересечении границы выдали только шести гражданам Украины", — добавил спикер.

Ранее Госпогранислужба порекомендовала украинцам не ехать в Российскую Федерацию без лишней необходимости из-за того, что спецслужбы страны осуществляют психологическое и физическое давление на людей.