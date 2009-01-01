В ГПУ рассказали, когда для депутатов могут ввести ответственность за поездки в Россию

Такой способ контроля государственных чиновников возможен, учитывая ситуацию, которая сложилась на востоке страны, считает Горбатюк.

Ввести уголовную ответственность для депутатов и политиков за поездки в Российскую Федерацию невозможно без юридического определения страны-агрессора.

Об этом руководитель Департамента специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Невозможно вводить ответственность, пока нет юридического определения страны-агрессора и наделения статусом, в частности Российской Федерации или иной страны, если мы хотим ввести ответственность за поездки туда", — сказал Горбатюк.

"Вместе с тем, если говорить о государственных чиновников, правоохранителях, то опять же на сегодняшний день ничего не запрещает руководителям ведомств именно выдавать внутренние приказы по информированию о поездках и об определении возможности поездки того или иного именно государственного чиновника туда ... Соответственно, если бы это было совершено без согласия руководства, то привлекать за это к дисциплинарной ответственности, и в том числе к увольнению. То есть, такой способ контроля государственных чиновников возможен, учитывая ситуацию, которая сложилась, в частности, на востоке страны", — добавил Горбатюк.

Напомним, сегодня председатель СБУ Василий Грицак выразил убеждение в необходимости введения уголовной ответственности для депутатов, политиков и общественных деятелей за поездки в Россию.