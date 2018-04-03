В ГПУ заявили, что "Беркут" во время Евромайдана занимался охраной общественного порядка

Активисту Ивану Бубенчику выбирают меру пресечения.

Ивана Бубенчика подозревают в убийстве правоохранителей на Майдане. Скриншот видео с youtube.com

В Генеральной прокуратуре назвали действия правоохранительных органов в центре Киева 20 февраля 2014 года "охраной общественного порядка".

С таким заявлением выступил спикер ГПУ Андрей Лысенко, комментируя вручение подозрения бывшему активисту Евромайдана Ивану Бубенчику, отметив, что департамент специальных расследований при ГПУ изучает преступления во время протестных акций в ноябре 2013 года - феврале 2014 года.

"Так, 03.04.2018 года, сообщается о подозрении лицу, которое принимало участие в протестных акциях в совершении 20 февраля 2014 на Майдане Незалежности в Киеве убийств работника правоохранительного органа и военнослужащего внутренних войск и покушения на убийство военнослужащего в связи с их деятельностью по охране общественного порядка, а также приобретении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения, то есть преступлений, предусмотренных п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115, ст. 348, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины", - написал Лысенко.

Напомним, самыми кровавыми днями Евромайдана стали 18, 19 и 20 февраля – тогда в центре в Киеве погибли 77 человек. 30 из них погибли 20 февраля.

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Как сообщалось ранее, днем 3 апреля правоохранители задержали Ивана Бубенчика. В феврале 2016 года он дал резонансное интервью, в котором заявил, что стрелял из помещения Консерватории по "беркутовцам" из принесенного на Майдан автомата Калашникова.

В феврале 2014 года в силу вступил закон N737-VII об амнистии участников Евромайдана. Закон распространяется на всех участников массовых акций протеста с 27 декабря 2013 года по 2 февраля 2014 года.