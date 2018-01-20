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В Греции пытались атаковать посольство Украины: "наверное, радикалы под влиянием России"

Сегодня, 14:00

Украинская сторона договорилась с греками о круглосуточной охране здания, сообщил Климкин.

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В Афинах хотели забросать посольство Украины в Греции бутылками с зажигательной смесью atn.ua
В ночь на субботу, 20 января, в столице Греции Афинах пытались атаковать посольство Украины в стране бутылками с зажигательной смесью.

Наверное, атаку хотели совершить "радикалы под влиянием России", никто не пострадал, написал глава украинского Министерства иностранных дел Павел Климкин в Twitter.

"С греками договорились о взаимодействии и круглосуточной охране. Заботимся о безопасности и принимаем меры по всем странам", — отметил чиновник.

Напомним, в марте 2017 года в столице Ливии Триполи здание посольства Украины было повреждено в результате случайного взрыва, жертв не было. Узнать больше об инциденте можно здесь.
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Украина, Афины, Греция, атака, посольство, радикалы, Россия, Климкин
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