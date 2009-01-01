В Харькове СБУ задержала 18 резидентов российской разведки

Куратор резидентуры относится к российской разведке.

В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины задержали крупную резидентуру российской разведки.

Об этом глава СБУ Василий Грицак сообщил в эфире телеканала "Прямий".

"Недавно, 17 августа, в Харькове задержали большую резидентуру российской разведки, которая состояла из 18 человек. Семерым из них уже объявлено о подозрении, проведено 16 обысков. Они проводили диверсионно-разведывательную деятельность на нашей территории", — сообщил Грицак.

По его словам, куратор резидентуры относится к российской разведке. "Он находился в Белгороде и контролировал деятельность этой группы в нашей стране", — сказал глава СБУ.

Кроме того, Грицак рассказал, что сейчас СБУ документирует еще одну группу, которая занимается аналогичной деятельностью, как и группа, которой руководила Дарья Мастикашева.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ задержали луганскую сепаратистку.