В Израиле приказали министрам не посещать Украину из-за резолюции ООН

В МИД прокомментировали голосование Украины за резолюцию СБ ООН по Израилю.

Биньямин Нетаньяху 9tv.co.il

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал указание всем главам министерств на протяжении ближайших трех недель не совершать визиты в страны, проголосовавшие против Израиля в Совете безопасности ООН и не проводить никаких встреч с министрами из этих стран, в том числе с украинской делегацией, которая поддержала резолюцию.

Об этом он заявил на заседании кабинета министров по военно-политическим вопросам, сообщает 9 канал Израиля.

Стоит отметить, что за резолюцию, осуждающую еврейское строительство в Иудее и Самарии и признающую израильскую столицу оккупированной территорией, 14 членов Собеза, включая Россию, Украину, Британию, Францию, Испанию и Японию.

Нетаньяху также сообщил, что не станет встречаться с премьер-министром Британии Терезой Мэй на экономической конференции в Давосе, которая состоится в январе.

Премьер также настоятельно попросил министров воздержаться от разговоров об аннексии территорий до тех пор, пока Дональд Трамп не вступит в должность президента США.

Он намекнул на возможность новых антиизраильских шагов международной общественности до смены американской администрации, которая запланирована на 20 января.

Между тем, в МИД Украины убеждены, что "внутриполитическая дискуссия в Израиле" не повредит дружеским украинско-израильским отношениям, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Наше государство на протяжении многих лет занимает последовательную и сбалансированную позицию в отношении израильско-палестинского конфликта. Мы выступаем за мирное сосуществование двух независимых государств — Израиля и Палестины. Урегулирование конфликта должно происходить исключительно мирными средствами. При этом мы подчеркиваем необходимость проведения прямых израильско-палестинских переговоров", — говорится в сообщении.

В МИД также напомнили, что Украина, как и остальные постоянные и непостоянные члены Совета Безопасности ООН, а также Генеральный секретарь ООН, "неоднократно осуждала поселенческую деятельность Израиля, поскольку она противоречит международному праву".

"Мы также осуждаем насилие и подстрекательство к нему со стороны палестинской стороны", — отметили в министерстве.

"Текст резолюции является сбалансированным — она призывает к принятию необходимых для мирного урегулирования шагов как со стороны израильской, так и палестинской стороны: Израиль должен прекратить поселенческую деятельность, а палестинские власти — предпринять эффективные меры борьбы с терроризмом", — считают в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Также в МИД сообщили, что Украина последовательно выступает за соблюдение норм международного права всеми и везде, поскольку на собственном примере почувствовала, к каким трагическим последствиям приводит его нарушение.

"Именно поэтому определяющими при выработке позиции Украины стали наш последовательный курс на обеспечение соблюдения норм международного права всеми его субъектами. Убеждены, что только внешняя политика, которая основана на необходимости защиты национальных интересов, а также на уважении международного права и универсальных ценностей и принципов — является убедительной и понятной для всех", — подчеркнули в МИД.

Также, украинские дипломаты выразили уверенность, что "активная и эмоциональная внутриполитическая дискуссия в Израиле" не повредит дружеским украинско-израильским отношениям, которые основаны на взаимном уважении и общности интересов.

Напомним, 23 декабря, Совбез ООН принял резолюцию, в которой говорится, что создание Израилем поселений на оккупированной палестинской территории "не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права".

Ее поддержали 14 членов Совбеза, в том числе Украина.

фото: 9tv.co.il