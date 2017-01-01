В Кабмине назвали мифы интеграции Украины в Евросоюз

Размеры зарплат и пенсий зависят от экономического развития, отметила Климпуш-Цинцадзе.

Евроинтеграция не может быть частичной, отметила Иванна Климпуш-Цинцадзе "Фокус.ua"

Интеграция Украины в Европейский союз за последние годы успела обрасти мифами, которые создают препятствия на пути продвижения страны к европейским ценностям и стандартам, их существует три.

В начавшемся году влияние этих мифов, к сожалению, будет лишь возрастать, написала вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе в статье для Zn.ua.

По словам члена Кабинета министров, первый из мифов — "евроинтеграция дает все".

"Он был довольно распространен еще до Революции достоинства — даже в украинском политическом дискурсе. Ряд политических сил прямо пропагандировали достижение европейского уровня зарплат и пенсий в обмен на голоса избирателей. Достаточно выйти на улицу и поговорить с людьми, чтобы убедиться: этот миф до сих пор живуч среди широких масс", — отметила чиновница.

Климпуш-Цинцадзе подчеркнула, что "размеры зарплат и пенсий зависят от экономического развития, а оно, в свою очередь, — от евроинтеграционных реформ, но имеет отложенный эффект". "То, что мы (власти — Ред.) делаем сейчас, даст эффект через три, пять или десять лет", — утверждает автор.

Вице-премьер добавила, что второй миф — противоположный, но парадоксально дополняющий первый: "евроинтеграция не дает ничего". "Приходилось слышать и о том, что обедневшие украинцы не будут пользоваться безвизом; о том, что без российского рынка мы потеряем весь наш экспортный потенциал; бессмысленные конспирологические выводы, что Европа хочет превратить Украину в сырьевой придаток Запада", — написала она.

При этом "реальность доказывает противоположное". "За прошедший год миграционная служба выдала около 4 млн биометрических паспортов, владельцы почти 400 тысяч из них уже воспользовались безвизовым режимом с ЕС. Согласно данным Минэкономразвития, экспорт украинской продукции за 11 месяцев прошлого года возрос на 20,6%, причем экспорт в ЕС — на 30,4", — сообщила Климпуш-Цинцадзе.

"На 40% увеличилось количество украинских предприятий-экспортеров по сравнению с началом действия зоны свободной торговли с ЕС. В значительной мере благодаря действию Соглашения об ассоциации мы смогли переориентироваться на новые рынки и встать на путь восстановления нашей экспортноориентированной экономики", — отметила автор.

Член Кабмина обратила внимание на то, что "наше продвижение и последовательное выполнение обязательств в рамках евроинтеграционных процессов является одним из мощных факторов сопротивления российской агрессии".

"Не открою большой тайны, если скажу, что в европейской политике есть много кругов, заинтересованных в снятии с России санкций, которые отрицательно сказываются на прибылях европейского бизнеса. И противостоять лоббистским усилиям этих кругов удается именно благодаря нашему продвижению по пути евроинтеграции, выполнению обязательств в рамках Соглашения и других двусторонних документов, что позволяет нам говорить с европейскими партнерами откровенно и с сильных позиций", — утверждает она.

Климпуш-Цинцадзе написала, что третий миф — "евроинтеграция может быть частичной и даже мнимой". "К сожалению, этот миф достаточно крепко засел в головах многих представителей властной элиты. По большому счету, он является следствием времен многовекторности. Когда евроинтеграция воспринималась как геополитическая игра, и поэтому как нечто ненастоящее, иллюзорное. Как нечто, что можно имитировать", — говорится в статье.

Ранее министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль говорил, что ЕС мог бы начать выстраивать взаимоотношения с Украиной и Турцией, опираясь на новую модель, сформированную по итогам выхода Великобритании из объединения стран (Brexit).