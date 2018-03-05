В Кабмине рассказали, когда Украина подаст заявку в НАТО

Украина выполнила 80% мероприятий программы сотрудничества с Альянсом. Остальные 20% перенесли на текущий год.

Украина должна подать заявку для вступления в НАТО до саммита Альянса, который должен состоятся в июле 2018 года в Брюсселе.

Об этом заявила вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире Еспресо.TV.

"Я думаю, что это (подача заявки для вступления в НАТО, - ред.) только вопрос времени. Может несколько месяцев, до саммита Альянса мы это должны сделать", — заявила она.

По ее словам, если для этого надо четкое письменное обращение, украинская сторона укажет свое намерение в официальной переписке с Альянсом.

"Для того, чтобы они знали, что мы имеем такую стратегическую цель, не нужно специального письма. Мы цель уже определили. Если такая необходимость есть, значит, все будет сделано", - пояснила она.

Однако, отмечает политик, перед тем как получить план действий относительно членства Украине еще необходимо выполнить собственную работу. Поэтому каждый год в стране проводятся национальные программы, которые также выполняли страны в рамках плана членства в НАТО.

По словам Климпуш-Цинцадзе, Украина по 2017 год выполнила 80% мероприятий программы сотрудничества с Альянсом. Остальные 20% перенесли на текущий год.

Сейчас среди проблем Украины на пути в НАТО также фигурируют другие страны, в частности Венгрия.

"К сожалению, Венгрия сейчас ведет не совсем конструктивную политику, она выносит вопросы двусторонней повестки на высший уровень как блокирующее вопрос. Я надеюсь, что со временем мы сможем разблокировать диалог с Венгрией", — заявила вице-премьер-министр.

Напомним, в начале февраля министр обороны Степан Полторак говорил, что наша страна выполняет на 90% план соответствия стандартам НАТО. Ранее президент Петр Порошенко заявил, что в 2018 году нет перспектив вступления Украины в Альянс.