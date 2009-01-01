В Кабмине считают, что решение по Донбассу уже принято — россияне уйдут

Спецпредставитель Госдепа США по делам Украины посетит Киев, отметил Гримчак.

Флаг России, иллюстрация Reuters

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украинысчитает, что решение по Донбассу, по большому счету, уже принято — россияне уйдут оттуда, единственное, что сегодня обсуждается, как, на каких условиях они покинут территорию и так далее.

Об этом он рассказал в эфире "5 канала", комментируя встречу спецпредставителя Госдепа США по делам нашей страны Курта Волкера с помощником президента РФ Владимира Путина Владиславом Сурковым.

По словам члена Кабмина, понять, что именно происходило на мероприятии, удастся, когда американский политик прилетит в Киев.

"Они здесь будут с министром обороны США (Джеймс Мэттис — Ред.), я так думаю, что будут на нашем параде. Напомню, президент Украины (Петр Порошенко — Ред.) в Мюнхене заявил, что без нас ни одно решение приниматься не будет", — отметил Гримчак.

Замминистра добавил, что "поэтому сначала прилетел Волкер в Украину, был на линии разграничения, потом объехал всех наших союзников, потом поехал рассказывать, что нужно делать россиянам". "Я думаю, что все будет хорошо", — сказал чиновник.

Ранее Юрий Гримчак говорил, что в течении года война на Донбассе завершится, а Россия выведет свои войска с захваченной территории. Между тем он предупреди, что гибридное противостояние Украины с РФ продлится еще много лет.

Видео: 5 канал