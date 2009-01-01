В Кабмине считают, что решение по Донбассу уже принято — россияне уйдут

Спецпредставитель Госдепа США по делам Украины посетит Киев, отметил Гримчак.
Об этом он рассказал в эфире "5 канала", комментируя встречу спецпредставителя Госдепа США по делам нашей страны Курта Волкера с помощником президента РФ Владимира Путина Владиславом Сурковым.
По словам члена Кабмина, понять, что именно происходило на мероприятии, удастся, когда американский политик прилетит в Киев.
"Они здесь будут с министром обороны США (Джеймс Мэттис — Ред.), я так думаю, что будут на нашем параде. Напомню, президент Украины (Петр Порошенко — Ред.) в Мюнхене заявил, что без нас ни одно решение приниматься не будет", — отметил Гримчак.
Замминистра добавил, что "поэтому сначала прилетел Волкер в Украину, был на линии разграничения, потом объехал всех наших союзников, потом поехал рассказывать, что нужно делать россиянам". "Я думаю, что все будет хорошо", — сказал чиновник.
Ранее Юрий Гримчак говорил, что в течении года война на Донбассе завершится, а Россия выведет свои войска с захваченной территории. Между тем он предупреди, что гибридное противостояние Украины с РФ продлится еще много лет.
Видео: 5 канал