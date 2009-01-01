В Кабмине сделали оптимистичное заявление об окончании войны на Донбассе

Гримчак считает, что война на Донбассе закончится в течение года, а гибридная — продлится еще много лет.

Боевики на Донбассе, иллюстрация. pravda.ru

Об это сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак, пишет издание politeka.net.

"С точки зрения военной агрессии, я думаю, что она (война – ред.) быстро закончится, где-то там в течение года, а как гибридная, продлится еще много лет. Мы никуда не денем своего соседа — Россию. Надо понимать, что в том или ином виде, скорее всего, уже не военными средствами, но будет война", — отметил Гримчак.

"Они выведут свои войска, заберут часть своих инструкторов, и на этом горячая фаза войны на востоке закончится. Но начнется не самый легкий этап, когда придется заниматься реинтеграцией этих территорий и людей, которые там оставались под оккупацией. Возвращением людей, которые уехали из городов, и с кем придется находить общий язык. С теми, кто последние три года находился под тотальным пропагандой. Многое делать. Восстанавливать инфраструктуру, предотвращать экологическую катастрофу", — подчеркнул Гимчак.

Ранее Гримчак заявлял, что Россия уйдет с оккупированного Донбасса уже в 2018 году.

видео: politeka.net.