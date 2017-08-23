В Кабмине сказали, когда Россия перестанет содержать захваченную часть Донбасса

РФ уже начала вывозить с подконтрольной боевикам территории особо ценное военное оборудование, отметил Гримчак.

Флаг России, иллюстрация mir24.net

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украинызаявил, что в следующем году Российская Федерация не планирует содержать

Об этом он рассказал "Апострофу".

В то же время член Кабмина подчеркнул, что РФ уже начала вывозить с подконтрольной боевикам территории особо ценное военное оборудование.

"В следующем году Россия не планирует платить за содержание отдельных районов Донецкой и Луганской областей — такая у меня есть информация", — отметил собеседник.

По его словам, с неподконтрольной Киеву территории "начали вывозить отдельное — особо ценное — военное оборудование". "Часть руководства ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — Ред.) ищет себе жилье где-нибудь... И так далее — такой информации очень много", — добавил чиновник.

Напомним, в конце 2016-го секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов говорил, что Россия тратит на содержание захваченной части востока Украины более шести миллиардов долларов в год.