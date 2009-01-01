В Канаде обвинили оккупантов: в Крыму установили жестокий полицейский режим

На захваченном полуострове оппонентов российского режима выборочно сажают, отметил Шир.

Флаг России в Крыму, иллюстрация Reuters

оккупационная власть установила жестокий полицейский режим, что нарушает права жителей полуострова.

Об этом лидер парламентской оппозиции Канады Эндрю Шир рассказал, выступая в Украинском культурном центре в Торонто, пишет Укринформ.

В то же время он подчеркнул, что противостояние на Донбассе унесло жизни более 10 тыс. украинцев, 1,5 млн были вынуждены покинуть свои дома.

"Крым был аннексирован еще в начале конфликта (на Донбассе — Ред.), но остается жестоким полицейским режимом, где оппонентов российского режима выборочно сажают или вообще делают так, что они исчезают", — сказал политик.

Ранее заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз говорил, что в оккупированном Крыму "идет государственный террор", там нет ничего и близко связанного с понятием "закон".