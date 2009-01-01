В Канаде считают "оригинальное предложение России" по миротворцам на Донбассе неприемлемым

Фриланд заявила, что целостность Украины должна быть в центре внимания во время обсуждения вопроса миротворцев на Донбассе.

Reuters

Канада считает внесенное Россией в Совет безопасности предложение по размещению в Украине миротворцев ООН неприемлемым.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, сообщает "Укринформ".



"По нашему мнению, которое разделяют и американские и европейские партнеры, оригинальное предложение России относительно миротворческой миссии является неприемлемым", — сказала Фриланд.



По ее словам, президент Петр Порошенко и глава МИДа Павел Климкин очень заинтересованы в том, чтобы Канады была "важным партнером в дипломатическом процессе в отношении Украины и незаконной российской агрессии".



"Следует также вспомнить, что мы обсудили с нашими американскими, британскими и немецкими союзниками пути помощи Канадой в восстановлении территориальной целостности Украины. Мы очень вовлечены в процесс", — отметила дипломат.



Она подчеркнула, что именно территориальная целостность Украины должна находиться в центре внимания международного сообщества во время обсуждения вопроса миротворцев на Донбассе.



"Украинцы некоторое время назад предложили разместить миротворцев на Донбассе. Ключевым для украинского предложения было размещение миротворцев на украинско-российской границе по всему Донбассу, а сама территориальная целостность Украины является ключевой целью международного сообщества в этом процессе", — подчеркнула Фриланд.

Напомним, Порошенко заявил, что Россия не может принимать участие в миротворческой миссии Организации объединенных Наций на Донбассе, поскольку является стороной конфликта.

Напомним, глава МИД Украины Павел Климкин ранее заявил, что Украина предложит проект резолюции Совбеза ООН по миротворческой миссии на Донбассе, когда согласует позицию с иностранными партнерами.

Ранее сообщалось, что Россия не хочет видеть миротворцев ООН на границе.

Украина настаивает на перекрытии неконтролируемой части российско-украинской границы, поскольку РФ именно через нее поставляет оружие, российских военных и боеприпасы на оккупированный Донбасс.

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