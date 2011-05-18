В Каневе на Тарасовой горе националисты подрались со сторонниками Медведчука, опубликованы фото и видео

Националисты не пропускали представителей "Украинского выбора", которые вышли из автобуса и пытались пробиться к мемориалу.

В Каневе в день рождения Тараса Шевченко на могиле великого Кобзаря активисты националистических сил Черкасской области подрались с представителями партии "Украинский выбор", учредителем которой является кум Владимира Путина

Около 50 поклонников "Украинского выбора" приехали к могиле Кобзаря, чтобы возложить цветы, однако не стали пользоваться лестницей, а объехали автобусом Тарасову гору с другой стороны и высадились с тыльной стороны музея, сообщает местное издание "Про все".

Увидев такие действиясо стороны медведчуковцев, активисты "Гражданского корпуса" и "Свободы" бросились к автобусу и заблокировали въезд оппонентов "живой цепью", выкрикивая "Долой!", "Позор!", "Долой московских оккупантов!".

Кроме того, националисты с применением физической силы не пропускали представителей "Украинского выбора", которые вышли из автобуса и пытались пробиться к мемориалу.

Также звучали требования немедленно остановиться и убраться вон.

"Мы заблокировали мероприятие пророссийской, сепаратистской партии "Украинский выбор" на Тарасовой горе. Они объяснили, что хотят возложить цветы к могиле. Но мы считаем, что подобные отбросы не имеют права ступать на эту землю. Сейчас идет война в Украине, а они своей политикой поддерживают российского оккупанта", — прокомментировал ситуацию активист Евгений Свиридов.

Стоит отметить, что после получасовой толкотни и споров делегаты пророссийской партии все же загрузились в автобус и уехали с территории Тарасовой горы.

Напомним, в Киеве вручили Шевченковскую премию, которую получили: режиссер Степан Коваль за мультипликационный цикл "Моя страна — Украина", Николай Малышко за скульптуру "Линия", композитор Богдана Фроляк за музыку на произведения Тараса Шевченко и поэт Иван Малкович за книгу стихов "Подорожник с новыми стихами".

Фото: provce.ck.ua; Видео: Інформгентство "Кропива"