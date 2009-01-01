В Киеве Апелляционный суд отменил арест Лавриновича

Судья, председательствующая по делу, постановила освободить экс-министра из-под стражи.

Александр Лавринович УНИАН

В Киеве Апелляционный суд отменил постановление Печерского райсуда о

Об этом пишет УНИАН.

В то же время судья, председательствующая по делу, постановила освободить экс-чиновника из-под стражи в зале суда.

"Коллегия судей постановила — апелляционную жалобу Александра Лавриновича удовлетворить", — говорится в статье.

Напомним, 6 сентября генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что в ГПУ расследуют дело о "конституционном перевороте" в 2010-м году, который привел к захвату госвласти путем расширения неконституционным способом полномочий президента за счет сужения роли и полномочий Верховной Рады и Кабмина.

Подозреваемыми в этом уголовном производстве являются Александр Лавринович и беглый бывший глава страны Виктор Янукович. Их подозревают в захвате власти, в том числе путем принятия мер для незаконного, без решения парламента, изменения Конституции.