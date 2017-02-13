"В Киеве фашисты". Джемилев рассказал, какой бред нес Путин во время аннексии Крыма

Джемилев потребовал от хозяина Кремля вывести российские войска из Крыма.

Владимир Путин Reuters

В 2014 году во время аннексии Крыма президент РФ Владимир Путин вел себя очень странно и говорил, что власть в Киеве якобы захватили фашисты.

Об этом заявил уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в интервью "Апострофу".

"Когда я разговаривал с Путиным по телефону за четыре дня до референдума, он мне тоже говорил о том, как осчастливит крымских татар, обещал социальные проблемы всех крымских татар решить в течение нескольких месяцев и говорил, что Россия — страна, она за несколько месяцев сделает больше, чем Украина за 23 года своей независимости", – сообщил Джемилев.

По его словам, он порекомендовал Путину обратиться с этим предложением к украинским властям.

"Я ему сказал: "Спасибо за предложение, крымские татары хоть и в тяжелом положении, но в основном из-за того, что Россия в свое время совершила геноцид крымскотатарского народа и депортировала коренное население. И, конечно, Россия несет ответственность за то, в каком положении мы находимся сейчас", — рассказал Джемилев, уточнив, что потребовал вывести российские войска из Крыма.

По его мнению, Путин во время разговора вел себя очень странно.

"А вот мы посмотрим, референдум через четыре дня будет", – сказал он тогда. В общем, он странно вел себя. Начал рассказывать, что власть в Киеве захватили бандиты, фашисты... Я понимаю, ты своей публике такие вещи говоришь, а человеку, который с этого Майдана пришел, рассказывать, что там бандиты пришли — это просто бред", — рассказал Джемилев о разговоре с Путиным.

Напомним, ранее Джемилев о массированной пропаганде России.