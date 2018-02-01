В Киеве на вече зачитали резолюцию и позвали "Петра Мальдивского" на Майдан

Саакашвили пообещал до 18 февраля представить альтернативное правительство и десяток кандидатов в президенты.

Михеил Саакашвили на вече в Киеве. Reuters

В центре Киева на вече сторонников лидера "Руху нових сил" Михеил Саакашвили , которые требуют отставки президента Украины Петра Порошенко, была зачитана резолюция собрания.

Резолюцию вече зачитал нардеп Юрий Деревянко, пишет "Страны".

"Петр Мальдивский и Петр Сейшельский являют степень разложения украинской власти", — прочитал он.

Кроме того, в резолюции говорилось, что Порошенко нужно было отправить под следствие еще после Иловайска и Дебальцево. А особенно после Панамских офшоров.

"Наше главное требование — импичмент Порошенко. Мы вызываем гражданина Порошенко на майдан 18 февраля для оглашения решения об отставке. В этот день мы выходим на Майдан в Киеве и во всех городах Украины", — зачитал Деревянко.

Между тем, Саакашвили рассказал о тактике дальнейших действий: "Они слабы как никогда. Не дай бог они сейчас от вас улизнут".

Саакашвили пообещал до 18 февраля представить альтернативное правительство и десяток кандидатов в президенты, пишет Украинская правда.

"До 18 февраля мы вам представим альтернативное правительство и десяток новых кандидатов в президенты, из которых вы должны выбрать", — сказал он.

По его словам, на сайте движения также будут опубликованы адреса депутатов, которые, по его мнению, должны голосовать за отставку Порошенко.

"Мы опубликуем фотографии и адреса депутатов, которые должны голосовать за отставку Порошенко. Мы поедем к ним домой и расскажем, чего мы от них хотим", — заявил он.

В ходе вече Саакашвили зачитал список украинских военных, погибших в январе этого года.

"Пока наши воины гибли за свою родину, главнокомандующий Украины Петр Порошенко расслаблялся на мальдивских островах и выкидывал сотни тысяч долларов в пучину индийского океана. Плевал он на наших солдат, плевал он на Украину", — заявил Саакашвили.

Он также обвинил в некомпетентности премьера Владимира Гройсмана.

"Кто может быть хуже, чем Гройсман, который не закончил даже средней школы? Неужели нельзя найти премьер-министра с высшим образованием?", — отметил он.

Также сообщается, что митинг в центре Киева завершился, часть участников отправилась автопробегом к имению Порошенко в пгт. Козин.