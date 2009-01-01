В Киеве прошел "Марш возмущенных" сторонников Саакашвили, опубликованы фото и видео

Участники выкрикивали лозунги, в частности, "Банду геть!", "Коррупция убивает", "Импичмент", "Киев, вставай!".

В Киеве прошел «Марш возмущенных» Фейсбук Д.Сакварелидзе

В воскресенье, 12 ноября, в Киеве на Площади Конституции возле Верховной Рады Украины завершилась акция Движения новых сил Михеила Саакашвили "Марш возмущенных", участники которой выступают за создание Антикоррупционного суда и за принятие закона об импичменте президенту Украины.

На площади также прошло вече, сообщает УНИАН.

Во время шествия участники почтили память погибших за Украину на Аллее Героев Небесной Сотни и на углу улиц Институтской и Банковой выложили из свечей фразу "Коррупция убивает".

Также во время марша участники выкрикивали лозунги, в частности, "Банду геть!", "Коррупция убивает", "Импичмент", "Киев, вставай!".

Участники марша беспрепятственно прошли на Площадь Конституции, полиция не проводила их поверхностный осмотр.

Напомним, акция "Марш возмущенных" стартовала на Михайловской площади. Затем колонна прошла к Площади Конституции через улицы Михайловская, Майдан Незалежности, Институтская и Шелковичная.

Подробнее читайте в материале "Главреда" "Будущее Михо-Майдана, или Во что могут перерасти протесты под Радой".

Фото и видео: Фейсбук Д.Сакварелидзе.