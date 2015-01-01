В Киеве состоялся форум вновь избранных глав и депутатов объединенных территориальных общин от БПП

В форуме приняли участие 107 вновь избранных председателей и 194 депутата ОТО.

Состоялся форум вновь избранных глав и депутатов от БПП depo.ua

Сегодня в Киеве состоялся форум вновь избранных глав и депутатов объединенных территориальных общин, в котором приняли участие более 400 делегатов из всех регионов Украины.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы "Блока Петра Порошенко "Солидарность".

В частности, в форуме приняли участие 107 вновь избранных председателей и 194 депутата ОТО, избранных от партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

Всего на выборах 11 и 18 декабря 2016, которые проходили в 185 объединенных территориальных общинах, избраны 120 глав ОТО и 1150 депутатов советов ОТО, представляющих партию "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

Победа Партии "БПП "Солидарность" на выборах в объединенных территориальных общинах, а также высокая явка избирателей свидетельствуют о поддержке украинской реформы децентрализации, инициированной президентом Петром Порошенко. Об этом во время Форума вновь избранных глав и депутатов ОТО заявил народный депутат Украины, заместитель председателя фракции БПП в Верховной Раде, член Центрального совета Партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" Сергей Березенко.

"На этих выборах партия "БПП "Солидарность" в очередной раз показала, что она является единственной политической силой, которая объединяет всю страну. Кандидаты, которые баллотировались при поддержке партии, победили и на Западе, и на Востоке, и на Севере, и на Юге Украины", — сказал Березенко.

По словам Березенко, важными признаками этих выборов является недоверие избирателей к популистским и радикально настроенным кандидатам, а также провал в восточных областях представителей пророссийских политических сил.

В обращении к участникам форума Петр Порошенко отметил: "Выборы стали своего рода мини-плебисцитом в поддержку децентрализации. Новые возможности уже открылись для более 3 миллионов граждан, которые живут в объединенных общинах, а это почти четверть сельского населения Украины. За год увеличение доходов только собственных бюджетов объединенных общин выросло более чем втрое. В целом общий фонд местных бюджетов увеличился в шесть раз по сравнению с бюджетов местных советов, которые вошли в состав объединенных общин".

"В следующем году объединены общины смогут использовать около 9 миллиардов гривен на самые важные проекты — больницы, дороги, котельные. Это то, что дает превращать политику в технологию достижения конкретных результатов, понятных каждому", — отметил президент.

Как сообщил на Форуме вице-премьер-министр — министр регионального развития Геннадий Зубко, 2017 должен стать годом объединенных общин. "Мы видим, что в результате финансовой децентрализации местные бюджеты увеличились. Но нужно сделать так, чтобы это почувствовали и простые семьи: когда дети пойдут в садик или школу, когда обратятся в больницу или в орган местного самоуправления за социальной или административной услугой — когда получат качественную услугу", — сказал Зубко.

Всего в результате реформы децентрализации в Украине ожидается создание 10 тысяч объединенных территориальных общин.