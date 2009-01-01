В Киевсовете решили не отдавать столичную землю в аренду посольству России

Речь идет об участках в столице.

В Киевсовете предложили расторгнуть договоры с посольством РФ forbes.ua

В Киевсовете хотят разорвать три договора аренды земли, заключенных с посольством Российской Федерации в Украине.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы горсовета.

"Сегодня на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования депутаты согласовали расторжение договора аренды сразу трех участков, которые были переданы Посольству Российской Федерации в Украине", — говорится в сообщении.

Как сообщают в пресс-службе горсовета, речь идет об участках на улице Спасской, 14 (0,197 га), Спасской, 13-15 (0,3634 га) и на улице Боричев ток, 17, 19, 21 (0,3771 га). Они были переданы в аренду на 49 лет в 1998 году при уплате 1 гривны арендной платы в год.

Напомним, ранее Киевский городской совет направил правительству Москвы письмо, в котором сообщает об одностороннем расторжении всех ранее подписанных договоров о побратимстве, партнерство и сотрудничество Киева с Москвой.