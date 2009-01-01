В Кировоградской области Порошенко проверил готовность средств ПВО, опубликованы фото

Президент посетил Кировоградский областной госпиталь для ветеранов.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Президенту были продемонстрированы образцы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отечественного производства, в частности, БПЛА для осуществления разведки размещения сил врага в любое время суток, оборудование для оптико-электронной разведки и средства радиоэлектронной борьбы. Также была продемонстрирована работа беспилотников и средств противовоздушной обороны.
Глава государства также посетил подразделение противовоздушной обороны, где заместитель начальника Центрального управления ВС ВСУ полковник Валерий Гриневич и заместитель начальника Центрального управления радиоэлектронной борьбы ГУОО ВСУ полковник Валерий Волков ознакомили Порошенко с имеющимися средствами ПВО и практическими действиями личного состава при выполнении мероприятий по борьбе с беспилотными летальными аппаратами.
Кроме того, Порошенко посетил Кировоградский областной госпиталь для ветеранов войны и вручил государственные награды бойцам Сил специальных операций, отличившимся в ходе проведения АТО.
"Благодаря такому спецназу, который сейчас есть у Украины, мы обязательно одержим победу над врагом. Спасибо за ваше мужество и вашу позицию. Украинский спецназ всегда выполнял самые трудные задачи, особенно 3-й полк", — сказал Порошенко.
Кроме того, глава государства пожелал бойцам скорейшего выздоровления и поздравил с Днем Независимости Украины. Он отметил, что уровень подготовки наших воинов высоко оценивают иностранные партнеры, которые сейчас помогают в развитии Вооруженных сил Украины.
Президент также отметил, что "обеспечение украинских героев является принципиальным для власти и государства", и сообщил о новой программе строительства жилья для военнослужащих, в том числе и 3-го полка ССО.
Нпаомним, ранее Порошенко предупредил, что может "откатить" Украину назад.
Фото: пресс-служба П.Порошенко.