В Кировоградской области Порошенко проверил готовность средств ПВО, опубликованы фото

Президент посетил Кировоградский областной госпиталь для ветеранов.

Порошенко проверил готовность средств ПВО Официальный сайт Президента Украины

Президент Украины, верховный главнокомандующий Вооруженных Сил Петр Порошенко посетил одну из воинских частей Воздушных сил ВСУ в Кировоградской области и ознакомился с ее функционированием и боевой готовностью.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президенту были продемонстрированы образцы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отечественного производства, в частности, БПЛА для осуществления разведки размещения сил врага в любое время суток, оборудование для оптико-электронной разведки и средства радиоэлектронной борьбы. Также была продемонстрирована работа беспилотников и средств противовоздушной обороны.

Глава государства также посетил подразделение противовоздушной обороны, где заместитель начальника Центрального управления ВС ВСУ полковник Валерий Гриневич и заместитель начальника Центрального управления радиоэлектронной борьбы ГУОО ВСУ полковник Валерий Волков ознакомили Порошенко с имеющимися средствами ПВО и практическими действиями личного состава при выполнении мероприятий по борьбе с беспилотными летальными аппаратами.

Кроме того, Порошенко посетил Кировоградский областной госпиталь для ветеранов войны и вручил государственные награды бойцам Сил специальных операций, отличившимся в ходе проведения АТО.

"Благодаря такому спецназу, который сейчас есть у Украины, мы обязательно одержим победу над врагом. Спасибо за ваше мужество и вашу позицию. Украинский спецназ всегда выполнял самые трудные задачи, особенно 3-й полк", — сказал Порошенко.

Кроме того, глава государства пожелал бойцам скорейшего выздоровления и поздравил с Днем Независимости Украины. Он отметил, что уровень подготовки наших воинов высоко оценивают иностранные партнеры, которые сейчас помогают в развитии Вооруженных сил Украины.

Президент также отметил, что "обеспечение украинских героев является принципиальным для власти и государства", и сообщил о новой программе строительства жилья для военнослужащих, в том числе и 3-го полка ССО.

Нпаомним, ранее Порошенко предупредил, что может "откатить" Украину назад.

Фото: пресс-служба П.Порошенко.