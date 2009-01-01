В Кремле намекнули, что введение Киевом визового режима с РФ ударит по украинцам

В Кремле заговорили о "принципе взаимности".

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В Кремле назвали разговоры о"русофобскими дискуссиями" и напомнили о принципе взаимности.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает УНИАН.

"Какие-то гипотетические рассуждения в данном случае возможны и уместны. Давайте дождемся очередного витка в таких русофобских дискуссиях. Вы знаете, что этот вопрос уже неоднократно пытались поставить на повестку, но каждый раз все-таки хватало каких-то остатков трезвости, трезвого суждения, дабы не рассматривать вопрос. Посмотрим, что будет на этот раз", — сообщил он.

Пресс-секретарь считает, что такие инициативы из разряда "отморожу уши на зло бабушке".

"Вы знаете, насколько подобный шаг может ударить по интересам самих украинцев, сложно будет переоценить негативный эффект самих жителей Украины", — считает Песков.

Отвечая на вопрос информагентства, как этот шаг может отразиться на гражданах Украины, он отметил, что "введение или отмена виз, как правило, осуществляется на основе взаимности".

При этом пресс-секретарь Путина добавил, что пока нет решения, но в таких ситуациях руководствуются "принципом взаимности".

Напомним, политолог Олеся Яхно-Белковская на чате в "Главреде" назвала минусы введения Украиной визового режима с Россией. По ее мнению, прежде чем вводить визовый режим, Киев должен взвесить все за и против, чтобы не осложнять жизнь украинцев в РФ.