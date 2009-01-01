В Кремле окончательно решили менять главарей ДНР и ЛНР

Кандидатуры пока не называются.

Главари ДНР и ЛНР. lug-info.com

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

"После утверждения Путиным положения о "признании документов ЛДНР", вслед за ДНР и среди представителей руководящего состава различных уровней ЛНР началось конфиденциальное обсуждение возможной смены руководства "республики".

Кандидатуры пока не называются. Так как первого шага к "признанию ЛНР" с перспективой дальнейшего вхождения обеих псевдореспублик в состав РФ еще не сделано", — пишет Тымчук.

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