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В Кремле окончательно решили менять главарей ДНР и ЛНР

Сегодня, 10:20

Кандидатуры пока не называются.

Захарченко, Плотницкий
Главари ДНР и ЛНР. lug-info.com
После утверждения президентом России Владимиром Путиным положения о "признании документов ЛНР и ДНР" началось конфиденциальное обсуждение возможной смены руководства "Луганской народной республики".

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

"После утверждения Путиным положения о "признании документов ЛДНР", вслед за ДНР и среди представителей руководящего состава различных уровней ЛНР началось конфиденциальное обсуждение возможной смены руководства "республики". 

Кандидатуры пока не называются. Так как первого шага к "признанию ЛНР" с перспективой дальнейшего вхождения обеих псевдореспублик в состав РФ еще не сделано", — пишет Тымчук.

Больше читайте по тоеме мнения экспертов: Шантаж или срыв переговоров. Зачем Кремль признал паспорта ЛДНР.

 

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Путин, признание, паспорт, ЛНр, ДНР, смена, руководство
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