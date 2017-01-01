В Кремле предложение Путина о передаче Украине техники из Крыма назвали "жестом доброй воли"

До начала активных боевых действий на Донбассе часть техники была возвращена в Украину из Крыма.

Песков рассказал о «жесте доброй воли» Путина Reuters

Инициатива президента РФ Владимира Путина передать Украине военную технику из аннексированного Крыма является "жестом доброй воли", чтобы "сдвинуть процесс украинского урегулирования с мертвой точки".

До начала активных боевых действий на Донбассе часть техники была возвращена в Украину из Крыма, напомнил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Затем этот процесс был действительно прекращен в связи с началом боевых действий, с началом кровопролития в самой Украине. Вы знаете, что Путин неоднократно подчеркивал и демонстрировал заинтересованость России в выводе наших отношений из того пике, в который они вошли, из того враждебного и плачевного состояния, в котором находятся", — сказал Песков.

Он напомнил, что Путин говорил о том, что Россия больше других стран заинтересована в реализации Минских договоренностей, а также является сторонником завершения процесса обмена пленными, пишет УНИАН.

"Это еще один жест доброй воли, проявление политического настроя на то, чтобы все-таки сдвинуть процесс украинского урегулирования с мертвой точки", — сказал он.

На вопрос, когда может произойти такая передача, Песков ответил: "Вчера прозвучала эта инициатива президента Путина. Конечно, для определения всех параметров, как это будет осуществляться, нужно провести контакты между военными и дипломатами".

"Давайте дождемся этих контактов, дождемся, насколько украинская сторона готова воспользоваться этой инициативой и забрать вот это военное имущество", — сказал Песков.

Напомним, ранее командующий ВМС Игорь Воронченко в ответ на предложение Путина заявил, что в Крыму была отремонтированная техника.