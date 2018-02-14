В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Порошенко с Путиным

Лидеры обсудили ход выполнения Минских соглашений и ситуацию с обменом пленными, говорит Песков.

Петр Порошенко и Владимир Путин. скриншот

В Кремле подтвердили, что в понедельник, 12 февраля, состоялся телефонный разговор между главами государств Украины и России Петром Порошенко и Владимиром Путиным.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По его словам, телефонный разговор между президентами состоялся по инициативе украинской стороны.

"Действительно, позавчера был телефонный разговор между Порошенко и Путиным", — сказал он журналистам.

Песков также добавил, что во время разговора Порошенко выразил соболезнования Путину в связи с авиакатастрофой, которая произошла накануне.

По словам Пескова, украинский президент "говорил о готовности взаимодействовать по линии завода-производителя в выяснении причин авиакатастрофы".

Также лидеры обсудили ход выполнения Минских соглашений и ситуацию с обменом пленными.

"Кроме того, упоминалась тема необходимости продолжения, начатого до Нового года процесса обмена удерживаемыми лицами. Действительно, президенты более детально остановились на этой теме", — сказал он.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.