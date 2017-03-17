В Кремле уверяют, что сценария вхождения ЛДНР в состав России нет

Песков заявил, что Кремль не собирается отменять признание "паспортов" ЛДНР, поскольку "это решение было правильным".

Российский офицер держит флаг ДННР, иллюстрация sbu.gov.ua

У Кремля нет сценариев относительно возможности включения "республик" ДНР и ЛНР в состав России.

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

"Нет, таких сценариев каких-то писанных нет. Вы знаете, что идут разные дискуссии в общественном мнении, вы знаете настрой, который неоднократно публично озвучивали представители Донбасса на этот счет, но каких-то письменных сценариев на этот счет нет", — сказал Песков.

Отвечая на вопрос о том, возможен ли такой сценарий, Песков отметил, что не считает возможными подобные рассуждения.

Песков также добавил, что Кремль не собирается отменять признание "паспортов" ЛДНР, поскольку "это решение было правильным".

Ранее постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Россия может отменить признание паспортов террористических ЛНР и ДНР, если Украина выполнит Минские соглашения.