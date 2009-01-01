В Крыму нет доступа к ряду украинских сайтов — журналистка

Ресурсы заблокированы, считает Ромалийская.

Клавиатура и замок, иллюстрация Фото: nr2.ru

нет доступа к ряду украинских сайтов.

Об этом журналистка Ирина Ромалийская написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, она не смогла попасть на ресурсы, находясь в центре Севастополя.

"… Цензор.Нет, Украинская правда, Громадське радио, Крым.Реалии, сайт 15 минут, сайт телеканала АТР — заблокированы", — говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре 2016 года стало известно, что в России на основании решения суда заблокировали одну из социальных сетей — LinkedIn. Узнать больше об инциденте можно здесь.