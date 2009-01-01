В Крыму оккупанты дали журналисту Семене 2,5 года тюрьмы условно

Приговор зачитала судья "железнодорожного районного суда" Симферополя Наталья Школьная.
Об этом идет речь в сообщении "Крым. Реалии".
Отмечается, что журналисту назначено наказание в виде 2,5 лет условно с испытательным сроком в 3 года и запретом заниматься публичной деятельностью.
Приговор зачитала судья "железнодорожного районного суда" Симферополя Наталья Школьная. Признавая Семену виновным, судья сослалась на право наций на самоопределение, и заявила, что события весны 2014 года в Крыму соответствуют международному праву.
"Конституция носит высший статус и распространяется на всю территорию России", — отметила судья. Получение российского паспорта Семеной судья расценила как подтверждение им "российской принадлежности Крыма".
Накануне Николай Семена выступил в суде с заключительным словом и заявил, что если ему вынесут обвинительный приговор, то это отразится на всей журналистике в России.
Прокурор 18 сентября потребовал для крымского журналиста Николая Семены наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года и лишением права заниматься любой публичной деятельностью в течение трех лет.
Напомним, крымское управление ФСБ весной нынешнего года возбудило в отношении Семены дело по ч. 2 ст. 280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, совершенные с использованием СМИ или интернета). Поводом, как выяснилось позже, стала статья журналиста под заголовком "Блокада — необходимый первый шаг к освобождению Крыма".
Отметим, ранее в Крыму были вынесены приговоры в отношении активных представителей крымских татар - Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова.
Фото: novayagazeta.ru.