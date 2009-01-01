В Крыму оккупанты разрушают Ханский дворец, Украина обратилась в ЮНЕСКО

В ходе снятия всей черепицы и старинных дубовых балок с Большой Ханской мечети (Биюк Хан Джами) были повреждены росписи XVIII века.

В Крыму оккупанты разрушают Ханский дворец adonis-crimea.com.ua

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры.

Отмечается, что из сообщений в открытых источниках стало известно, что на памятнике национального значения "Ханский дворец" (охранный № 285), который входит в Историческую среду столицы крымских ханов в городе Бахчисарай и внесен в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2013 году, ведутся масштабные незаконные работы.

"В ходе снятия всей черепицы и старинных дубовых балок с Большой Ханской мечети (Биюк Хан Джами) были повреждены росписи XVIII века. Кроме того, на фасаде здания пошли трещины и обвалилась штукатурка из-за применения для мытья техники, использующей для очистки струю воды под большим давлением. Этой же техникой пользовались и для мытья Фонтана слез (Александровского фонтана) и Екатерининской мили, из-за чего указанные памятники также были повреждены. К тому же все работы проводятся рабочими, которые не имеют опыта в сфере реставрации", — сообщили в пресс-службе министерства.

Кроме того, вокруг части главного корпуса Ханского дворца предусматривается сооружение металлического навеса с целью проведения работ по перекладке крыши в помещениях Зала Дивана и Золотого кабинета. По причине большой нагрузки металлоконструкции существует угроза разрушения памятника, добавили в пресс-службе.

В министерстве заявили, что такие действия свидетельствуют о циничном нарушении не только суверенных прав Украины, но и положений ряда международных актов.

"Ответственность за охрану культурного наследия на временно оккупированной территории АР Крым возлагается на Российскую Федерацию как на государство, осуществляющее оккупацию в соответствии с нормами и принципами международного права", — подчеркнули в Министерстве культуры.

В связи с прямой угрозой сохранности памятника Министерство культуры обратилось к международной Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Международному центру по изучению вопросов сохранения и восстановления культурных ценностей (ICCROM) с просьбой в очередной раз обратиться к Российской Федерации с требованием неуклонно соблюдать нормы международного законодательства и воздерживаться от противоправных действий, которые причиняют или могут причинить вред культурному наследию Украины на территории АР Крым.

Также Министерство культуры направило в прокуратуру Автономной Республики Крым письмо о принятии мер реагирования, направленных на установление виновных лиц и привлечения их к ответственности.

Напомним, в начале октября стало известно, что в Крыму подконтрольный Кремлю Госкомрегистр зарегистрировал право собственности на 32 объекта недвижимости Ханского дворца.