В Крыму оккупанты требуют для украинского журналиста три года тюрьмы с отсрочкой

Николаю Семене хотят запретить заниматься любой публичной деятельностью в течение трех лет.

Николай Семена radiosvoboda.org

Сторона обвинения потребовала для крымского журналистанаказания в виде трех лет лишения свободы, но с отсрочкой исполнения на три года.

Такое требование озвучила на заседании подконтрольного Кремлю Железнодорожного суда Симферополя в понедельник, 18 сентября, прокурор Светлана Будинская, сообщает Крым.Реалии.

Она также потребовала запретить Семене заниматься любой публичной деятельностью в течение трех лет.

Напомним, российские власти обвиняют крымского журналиста Семену в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. В апреле 2016 года в его доме ФСБ России провела обыск, а в мае того же года ему было предъявлено официальное обвинение в том, что журналист опубликовал на сайте Крым.Реалии статью. В настоящее время журналист находится под подпиской о невыезде.

Семена заявляет, что в своих материалах он реализовывал право на "свободное выражение мнения".

Правозащитные и журналистские организации считают преследование Семены политически мотивированным.

Министерство иностранных дел Украины 3 мая призвало российские власти аннексированного Крыма прекратить преследование украинских журналистов на полуострове, в том числе и Семены.