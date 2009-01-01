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В Крыму оккупанты задержали почти 50 человек, участвовавших в пикетах

Сегодня, 11:15

Активистов якобы отпустили после получения объяснений и "проведения профилактических бесед".

Крым, Россия
Надпись в Крыму, иллюстрация Reuters
В захваченном Российской Федерацией Крыму силовики задержали 49 человек, которые принимали участие в несогласованных с оккупантами пикетах.

Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на так называемое МВД полуострова.

В то же время агентство уточнило, что людей отвезли в отделения полиции, а после получения объяснений и "проведения профилактических бесед" их отпустили.

"За нарушения требований федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" в органы внутренних дел были доставлены 49 граждан, участвовавших в пикетировании", — говорится в статье.

По данным пользователей соцсетей, 14 октября в разных регионах Крыма проходили одиночные пикеты против действий властей в отношении крымских татар

Ранее соучредитель, координатор общественной инициативы "КрымSOS" Тамила Ташева заявила, что в Крыму задержали минимум 15 человек, которые вышли на улицы с одиночными пикетами против произвола силовиков.

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