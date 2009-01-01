В Крыму Россия применяет худшие практики советской репрессивной машины — Порошенко

Оккупанты превратили полуостров в "остров несвободы и землю страха", сказал президент.

Петр Порошенко Reuters

Президентзаявил, что вРоссийская Федерация применяет "худшие практики советской репрессивной машины".

Об этом он рассказал на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге, пишет УНИАН.

В то же время глава государства подчеркнул, что системные репрессии оккупантов превратили полуостров в "остров несвободы и землю страха".

"Каждый (в Крыму — Ред.), кто не принимает так называемого "воссоединения с Россией", становится жертвой произвольных задержаний, преследований, пыток, внесудебных казней и бесчеловечного обращения", — добавил украинский лидер.

Ранее Петр Порошенко говорил, что войска РФ до сих пор находятся в Крыму и на части Донбасса, страна продолжает игнорировать свои обязательства в рамках Минских договоренностей.