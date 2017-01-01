В Крыму Россия значительно нарастила три компонента своей армии — генерал

На захваченном полуострове появилось много нового вооружения, отметил Романенко.

В ближайшее время Владимир Путин уходить из Крыма не собирается, отметил эксперт Главред

Генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что в Крыму за четыре года аннексии Российская Федерация значительно нарастила потенциал всех трех компонентов своей армии — сухопутных войск, военно-морского флота и военно-воздушных сил.

Президент России Владимир Путин рассматривает полуостров (о чем он неоднократно говорил) как крепость, как "непотопляемый авианосец, находящийся в южном предбрюшье НАТО", рассказал эксперт на чате в "Главреде".

"Это стратегический уровень оценки, и поэтому за четыре года аннексии Крыма во всех трех компонентах ВС РФ (сухопутные войска, военно-морской флот и военно-воздушные силы) на территории полуострова потенциал значительно вырос", — отметил собеседник.

По словам аналитика, там появились "новые ракетные комплексы, зенитно-ракетные комплексы, ракетные комплексы "берег-корабль", самолеты, вертолеты, новые подводные лодки и т.д.".

"Наращивание всех этих вооружений говорит о том, что в ближайшее время Путин уходить из Крыма не собирается, и потребуется сильное и длительное давление мирового сообщества для принципиального изменения ситуации", — добавил гость.

Напомним, в Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала оккупации Крыма. Ранее нардеп, уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев говорил, что Россия активно осуществляет политику вытеснения коренного народа полуострова — крымских татар, оккупанты завезли туда сотни тысяч "ватников".