В Крыму судят украинского журналиста, шьют нарушение территориальной целостности РФ

По версии обвинения, журналист нарушил российское законодательство в статье о блокаде Крыма с украинской стороны.

оккупированном Крыму суд по делу украинского журналиста Николая Семены, которого обвиняют в "призывах к нарушению территориальной целостности России", перенесли на 3 апреля.

Во время заседания журналист заявил, что не признает вины, сообщает "Радио Свобода".

"Меня обвиняют в том, что в своей статье я осуществил призывы к нарушению территориальной целостности России, с чем не согласны ни я, ни моя защита. Статус Крыма является спорным, он обсуждается в мировом масштабе", — заявил журналист.

Дело в отношении Семены было возбуждено весной 2016 года. По версии обвинения, журналист нарушил российское законодательство в статье о блокаде Крыма с украинской стороны. Сам Семена настаивает, что реализовывал свое право на "свободу слова".

Его защита, Международная и Европейская федерации журналистов, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, но положительного ответа они не получили.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление, в том числе и на Николая Семену.

Напомним, 21 февраля 2017 года российские оккупанты устроили новые облавы на полуострове. Задержанных крымских татар обвинили в "терроризме".

Подробнее о российских репрессиях в оккупированном Крыму читайте в материале "Новые задержания в Крыму: запугивания и предупреждения".

фото: radiosvoboda.org