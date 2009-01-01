Кремль в буквальном смысле слова законсервировал полуостров, отметил Портников.

Флаг России в Крыму, иллюстрация Reuters

Украинский журналистсчитает, чтотолько укрепила позиции криминальных кланов на полуострове.

Об этом он написал в своей колонке на "Радио Свобода".

В то же время автор подчеркнул, что после захвата Крым впервые в своей истории стал "островом".

"Крымская автономия в Украине была прежде всего автономией криминалитета — и для того чтобы добиться изменений к лучшему, было достаточно от этого криминалитета избавиться", — добавил аналитик.

По его словам, "российская аннексия только укрепила позиции криминальных кланов". "В то время как остальная Украина после 2014 года получила реальный шанс измениться, Кремль в буквальном смысле слова законсервировал Крым, оставив его в руках разнообразных аксеновых, константиновых и их московских кураторов", — отметил Портников.

"Все, что Крым получал естественным путем через материк, сейчас пытаются обеспечить с помощью разнообразных мостов через море. Но Крым не остров, а полуостров. Можно сколь угодно долго доказывать, что насильственное кормление полезнее привычного приема пищи", — говорится в материале.

"Но нужно отдавать себе отчет, что аннексия изменила не только границы, но и естественную связь полуострова с материком. Крым стал "островом" впервые в своей истории, потому что никогда ранее Перекоп не был для него ни государственной, ни географической, ни инфраструктурной границей", — утверждает журналист.

Ранее блогер, историк Юрий Гудименко говорил, что все, к чему в последнее время прикасается РФ, превращается в странную коричневатую субстанцию — "совсем не золото", захват Крыма и агрессия на Донбассе привели к тому, что некоторые этнические русские стали идентифицировать себя в качестве украинцев.