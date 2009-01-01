В ЛДНР расширили полномочия карательных органов — разведка

В ряде захваченных населенных пунктов террористы проводят обыски в частных домах, отметили в Минобороны.

Боевики на Донбассе, иллюстрация Reuters

На захваченной части Донбасса врасширены полномочия "республиканских" карательных органов с целью недопущения проявлений проукраинских настроений накануне и в период празднования

Об этом говорится на странице Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в Facebook.

В ведомстве уточнили, что теперь в псевдореспубликах "подлежат задержанию с последующим содержанием под стражей все лица, которые вызывают подозрение в нелояльности оккупационному режиму".

"Для этого сотрудниками так называемых "министерств государственной безопасности" и "министерств внутренних дел" квазигосударств под контролем кураторов российской ФСБ в скрытом режиме усилен контроль за общественными местами, городским транспортом, местами массового отдыха населения", — отметили в министерстве.

По его данным, такие меры приняты "с целью предотвращения распространения украинской символики, возникновения стихийных собраний граждан или других проявлений неповиновения "властям".

"В частности, оккупантами в населенных пунктах Новоазовск, Седово и Безымянное под видом проверки прописки местных жителей, регистрации автомобильного транспорта проводятся обыски в частных домах с целью выявления проукраински настроенных лиц и признаков подготовки несанкционированных мероприятий", — добавили в ГУР.

Ранее нардеп, координатор группы "Информсопротивление" Дмитрий Тымчук написал, что командование незаконных вооруженных формирований террористических ДНР и ЛНР приказало командирам провести разъяснительную работу среди личного состава "частей и подразделений" касаемо строгого запрета на разглашение данных о потерях.