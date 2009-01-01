В "ЛНР" создали десятки вооруженных групп шпионов — эксперт

В состав незаконных вооруженных формирований, в частности, включены беспилотники, отметил Тымчук.

Боевики ЛНР, иллюстрация

На захваченной части Луганщины впротивник для повышения интенсивности и эффективности нанесения огневых ударов по позициям украинских войск сформировал около 20 мобильных разведывательно-огневых групп.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

По его словам, в состав новых незаконных вооруженных формирований включены артиллерийские огневые средства поражения, средства разведки (в частности, беспилотники) и средства связи.

"С целью повышения интенсивности и эффективности нанесения огневых ударов по позициям украинских войск, в соответствии с решением командующего 8-й армии ВС РФ, в составе "2 АК ("армейский корпус", "ЛНР" — Ред.) сформировано около 20 мобильных разведывательно-огневых групп", — отметил военный эксперт.

Ранее Дмитрий Тымчук сообщил, что главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий продолжает кадровые перестановки в высшем руководящем звене псевдореспублики, заменяя неугодных "чиновников" на более лояльных к нему лиц.