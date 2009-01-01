В "ЛНР" уже попросились "под крыло" Захарченко, видео

Комбат из "республики" считает, что на Донбассе должна быть создана "Новороссия".

Боевику "ЛНР" захотелось создания "Новороссии" vesna-info.ru

Командир батальона самопровозглашенной "ЛНР" под названием "Брянка" Дмитрий Пиндюрин призвал главаря "ДНР" Александра Захарченко взять под свое руководство и первую "республику", говорится в видеообращении боевика, выложенном на YouTube.

Также "ЛНРовец" призвал жителей Донбасса поддержать его обращение к "чиновнику".

"Александр Владимирович, прошу вас взять под свое руководство "Луганскую народную республику", чтобы реализовать идею 2014-го года о создании "Новороссии", — сказал Пиндюрин.

Напомним, 21 ноября в захваченном Луганске уволенный с должности главы "Министерства внутренних дел" террористической "ЛНР" Игорь Корнет устроил "военный переворот". Директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, ссылаясь на сведения своих источников, писал, что главарь псевдореспублики Игорь Плотницкий сбежал в Россию.