В Луганске "МВД" боевиков захватили "зеленые человечки" — соцсети

Похоже, скоро в Луганске произойдет очередной "неудачный проукраинский переворот", который будут подавлять с учасием "ДНР".

В оккупированном Луганске так называемые силовики " Луганской народной республики" (ЛНР) захватили здание так называемого МВД боевиков.

Об этом написал журналист Андрей Дихтяренко на своей странице в Facebook.

"Из Луганска передают: управление МВД захватили "зеленые человечки". Главмент Корнет, похоже, всё — оказался "украинским диверсантом",—– написал он.

Накануне журналист сообщал, что конфликт "силовиков ЛНР" и Плотницкого (главарь боевиков ЛНР — ред.) подошел к началу острой фазы.

"Кое-кому уже прислали черную метку — один из сепаратистских сайтов "ДНР" опубликовал новость, о том, что на луганского главмента Корнета, главчекиста Пасечника и нового "главпрокурора ЛНР" ведут охоту "украинские спецслужбы.

И теперь "совместными действиями правоохранительных органов ДНР и ЛНР проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и задержанию украинских диверсантов", — пишет он.

Перевожу с "дээнеровского": кого-то в рамках этих мероприятий могут посадить на подвал — не исключено, что самих "силовиков".

Журналист также напомнил, год назад Плотницкий уже обращался за помощью к донецким, когда расправлялся со внутренней оппозицией Цыпкалова-Болотова-Карякина. В задержании "бунтовщиков" тогда участвовала "Спарта".

"В общем, похоже, скоро в Луганске произойдет очередной "неудачный проукраинский переворот", который будут подавлять с участием "ДНР". Вопрос только, кого назначат "законспирированным украинским шпионом" — Корнета или самого Плотницкого?"— отметил журналист.

Напомним, ранее эксперт Дмитрий Снегирев сообщал, что в "ЛНР" обострилось противостояние между главарем боевиков Игорем Плотницким и самопровозглашенным "министром" "МВД ЛНР" Игорем Корнетом.