В Макеевке боевики ДНР что-то затевают — пригнали сотни наемников, танки и "Грады"

На территорию шахты им. Ленина прибыло несколько партий оккупантов, сообщает Тымчук.

РСЗО БМ-21 "Град" боевиков, иллюстрация Reuters

В оккупированной местными боевиками и российскими военныминаблюдается активное перемещение сил и средств 1-го "армейского корпуса" ДНР.

Об этом написал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице Facebook.

По данным военного эксперта, на территории шахты им. В.И. Ленина прибыло несколько партий оккупантов общей численностью около 300 человек, в основном российские наемники, заняли административное здание шахты.

В настоящее время на территории шахты находится российская военная техника: два БТРа, три танка, три РСЗО БМ-21 "Град", три КамАЗа и четыре ЗиЛа, добавил координатор "Информсопротивления".

Неделей ранее "Главред" сообщал о пьяных разборках в Макеевке, где боевики застрелили "сослуживца" на передовой.